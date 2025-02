Os 10 relacionamentos mais polêmicos das celebridades brasileiras

Viviane Araújo e Belo Imagem: Reprodução

Belo e Gracyanne Barbosa. Depois de terminar com Viviane, Belo engatou uma relação com a musa fitness. Eles ficaram juntos até abril de 2024, e costumavam compartilhar detalhes do relacionamento nas redes sociais, onde são conhecidos como 'casal tudão'. O término foi marcado por boatos de traição por parte de Gracy, que já foram negados pelo cantor. Hoje confinada no BBB 25, a influenciadora fala do pagodeiro frequentemente, sempre em tom de elogio.

Belo e Gracyanne Barbosa Imagem: Reprodução/Instagram/@graoficial

Iza e Yuri Lima. Eles começaram a se relacionar em 2023, pouco depois da cantora se separar do ex-marido, Sérgio Santos. O jogador do Mirassol compartilhou diversas declarações, e contou que ele mesmo tentou se aproximar da cantora depois de saber que ela estava solteira. Em abril daquele ano, eles anunciaram que estavam esperando a primeira filha, Nala. No entanto, Iza usou as redes sociais na reta final da gestação para revelar que havia sido traída pelo jogador. Apesar da repercussão, eles resolveram retomar a relação no fim de 2024 e hoje em dia se mantêm discretos com o namoro.

Iza e Yuri Lima Imagem: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra e MC Kevin. A advogada e o funkeiro começaram a se relacionar em 2020 e no ano seguinte oficializaram o noivado. Apesar do clima de romance que eles sempre compartilhavam nas redes sociais, eles mantinham uma relação conturbada, marcada por idas e vindas. Em maio de 2021, o funkeiro morreu após cair do 5º andar de um hotel. De acordo com as investigações, ele tentou pular de uma varanda para outra para evitar ser flagrado traindo a advogada. Ele acabou caindo e morreu.