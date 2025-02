Spiller, Sarah, Livian Aragão... Nizam e Mussi revelam quem já beijaram

Nizam Hayek e Rodrigo Mussi revelaram o nome de algumas famosas que eles já ficaram, e citaram outras que beijariam ou não.

O que aconteceu

Ex-BBBs responderam quiz. Os dois revelaram que ficariam com Fernanda Campos, Eva Pacheco e Luciana Gimenez. A única famosa que eles não ficariam é a atual BBB Gracyanne Barbosa, ex do cantor Belo. "Ela come muito ovo", afirmou Nizam. Mussi riu e concordou.

Nizam Hayek falou com quem já ficou. Ele citou nomes como Stefani Bays, Letícia Spiller e Alane Dias. O ex-BBB afirmou que não ficaria com Livian Aragão, mas ficaria com Arícia Silva, Larissa Tomásia e Sarah Andrade.