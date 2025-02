Mundo pequeno? Allan Souza Lima namora outra ex de José Loreto; entenda

Os rumores de um possível affair começaram em dezembro. Eles foram vistos juntos em Caraíva, na Bahia.

Curiosamente, essa é a segunda ex de José Loreto que Allan Souza Lima namora. Antes de Débora, que é ex-mulher e mãe da filha de Loreto, o protagonista de "Cangaço Novo" namorou com Rafa Kalliman, que também já viveu um romance com o outro ator.