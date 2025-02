Márcia Dantas sobre demissão do SBT: 'Mexeu muito com meu emocional'

Márcia Dantas e Rafael Bianco Imagem: Reprodução/Instagram/@marciadantastv

A demissão logo após a revelação levou a boatos de que os planos de Márcia de ser mãe poderiam ter causado sua saída do canal. "Muita gente falou como se eu tivesse sido demitida por conta disso, mas eu não acredito que tenha sido isso".

Ela, no entanto, entende que a história pode servir para que as pessoas debatam o assunto. "Nós [mulheres] somos muito sobrecarregadas, somos mandadas embora porque vamos passar uns meses de licença maternidade. Então é uma questão crucial que a gente debata [o assunto]. Não acredito que foi o meu caso, mas se a minha história serviu para que nós discutamos isso, para falarmos sobre isso, acho ótimo e válido".

As pessoas ficam me mandando: 'nossa, se você tivesse ficado calada, talvez o seu emprego estivesse aí'. Gente, eu sempre usei a minha voz para transformar a realidade, para mudar o que eu acho que precisa ser mudado. Não seria nesse momento que eu estava no auge da minha felicidade, acabado de casar, no auge da minha beleza, que eu não iria falar e ser espontânea no palco de um programa onde o pai da apresentadora me colocou lá e me deu todas as oportunidades.

Márcia Dantas

Ela segue tentando engravidar, mas acredita que vai levar um tempo. "Vai vir no tempo de Deus agora. Talvez demore um pouco para acontecer, por uma questão física mesmo, hormonal, meus hormônios estão completamente malucos [...] o meu emocional não foi abalado apenas pela saída do SBT, eu já estava numa contínua nesse último ano de queda de cabelo, de sinais de estresse pelo excesso das mudanças que aconteceram na minha vida nesse último ano. Não culpo o SBT, mas sei que isso me sobrecarregou".

MD News

Enquanto não volta para a TV, Márcia tem usado o seu perfil no Instagram, com quase 2 milhões de seguidores, para divulgar notícias. "Eu tenho muitos seguidores que são estudantes de jornalismo, muita gente me manda coisas no direct, por email, então acaba sendo uma página colaborativa. E eu fico super feliz com isso, porque depois que eu saí, recebi um amor assim, sem tamanho, milhares de mensagens, de pessoas que eu nunca vi na vida, que torcem por mim"