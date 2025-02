De branco, Maisa economiza no vestido e usa joias de R$ 4.400 em casamento

Maisa Silva escolheu joias assinadas pela atriz e cantora Ariana Grande para a Swarovski para ir ao casamento de Luma César, filha de César Filho e Elaine Mickely. A jovem se casa neste final de semana com o empresário inglês Ed Beccle em uma festa de três dias.

O que aconteceu

Maisa usou vestido de menos de R$ 1.000. O look escolhido pela vilã de Garota do Momento é um vestido sem alças branco de cetim. Ao contrário do que é comum em casamentos, o dress code do evento pedia que os convidados usassem branco. A peça é da loja mineira Sol Brand e custa R$ 998.

Joias assinadas por Ariana Grande. A atriz balanceou o look com dois colares de cristais e pedras assinados pela atriz e cantora para a grife Swarovski. Parte da coleção já chegou ao Brasil, mas as peças em questão não. Nos EUA, eles podem ser encontrados por US$ 480 e US$ 280 (cerca de R$ 4,4 mil, na cotação atual).