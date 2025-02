Maíra Cardi diz que mudou vida de Thiago Nigro e é criticada: 'Humilha ele'

Nigro, que estava próximo de Maíra no momento da gravação, reagiu e disse que levantava outras coisas além do garfo. "Ô, pera aí... [Eu] levantava muitas coisas além do garfo", brincou ele.

Seguidores de Cardi reagiram a forma como ela expõe Nigro, e a acusaram de humilhá-lo. "Amo que ela humilha ele de uma forma tão sútil que ele nem percebe", disse um internauta. "Acho que ela constrange ele em muitas situações... E ele fica sem muita ação", opinou mais um. "Agora ele levanta o peso de não poder levantar um garfo livremente", escreveu uma terceira.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em 2023. O casal recentemente anunciou que perdeu o primeiro filho, após a influenciadora sofrer um aborto espontâneo.