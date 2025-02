Larissa Manoela aproveita fim de semana de biquíni em cachoeira

Larissa Manoela, 24, posou de biquíni em uma cachoeira.

O que aconteceu

A atriz aproveitou o sábado (8) em uma cachoeira. "Fim de semana relaxando, conectando, alongando e descansando", escreveu ela na legenda.

Em uma das fotos, Larissa aparece com André Luiz Frambach, seu marido. Em outras imagens, ela aparece meditando e com os cachorrinhos do casal.