Morando em Angola, Kelly Key renova bronzeado de fio-dental: 'Perfeita'

No álbum de fotos, a artista também exibiu momentos em família. Em um clique, Kelly aparece ao lado do marido, Mico Freitas, 44, e o filho do casal, Artur, 8.

Kelly Key está morando atualmente em Angola, na África, país de origem de seu marido. A artista escolheu a cidade de Mussulo para morar com sua família.

Durante a estadia no país africano, ela tem aproveitado para curtir as belezas naturais de Angola, e costuma exibir registros pelo litoral angolano.