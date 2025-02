Do rap a post exaltando Hitler: como Kanye West colocou império em colapso

Desde então, o artista já vendeu milhões de álbuns em todo o mundo. O sucesso estrondoso, entretanto, parece acompanhar o rapper na mesma proporção em que acumula contradições.

Do rap à música gospel

Músico foi candidado a presidente dos EUA Imagem: Taylor Hill/FilmMagic

Uma das mudanças mais radicais na vida do artista aconteceu no movimento que fez em direção à fé. A tendência foi observada pela primeira vez, ainda que tímida, no início da década passada, especialmente em trabalhos como "Yeezus" (2013) e "The Life of Pablo" (2016).

Mas foi em 2019, com o lançamento de "Jesus Is King", que o músico colocou a fé em Deus como tema principal de toda a narrativa do disco. O álbum é, em alguma medida, a materialização de um pedido por salvação. "Deus é a minha luz na escuridão. Oh, Deus. Deus é. Ele, Ele é meu tudo e todos (e nunca voltarei atrás). Deus é", diz o trecho da música "God Is".

No mesmo ano, o artista criou o ato gospel "Sunday Service". Em 2020, quando o projeto religioso completou um ano, West afirmou que este havia salvado a sua vida. A declaração foi feita a moradores de Skid Row, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que participavam de um dos encontros.