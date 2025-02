'Homem da minha vida': o que Gracyanne já falou de Belo no BBB 25

A musa fitness também divertiu os brothers ao imitar o cantor reagindo à notícia de que ela entraria no BBB. "Ele falou pra mim: 'você tem certeza?'", disse, tentando reproduzir a forma de falar do ex. "'Tem certeza? O que você vai comer lá, cara? Você não vai aguentar. Você com fome, não vai aguentar'

Em outra ocasião, a ex-esposa disse que levaria Camilla e Thamiris a um show de Belo. "Falei com a Thamiris: 'Vocês são pessoas que a gente vai levar para fora daqui'. Já estou vendo nas nossas resenhas em casa. No ensaio da Anitta, Numanice, show do Belo. Quando eu sair daqui vou poder ir no show do Belo de novo, né? Vai ter passado tanto tempo... Ou será que nunca mais vou poder assistir show do Belo?"

Mais recentemente, enquanto comentava a situação envolvendo Diogo, Aline e o Contragolpe na formação do 3º Paredão, Gracyanne exaltou o ex-marido. "Minha régua do homem tratar uma mulher é aqui (alta), porque Belo sempre me tratou como uma rainha", disse.

Em sua primeira noite no Quarto Secreto, ela também mencionou o cantor enquanto assistia a Diogo. "Que homem de bosta. Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo, né, Marcelo Pires [Belo]?"

Quase um mês após o início do reality, Gracyanne citou novamente seu arrependimento com Belo e disse que o ex "também errou". "Ele errou pra caralh* também, mas eu não falei: 'Eu errei, mas ele errou também', porque o erro do outro não justifica o seu. Se ele um dia quiser falar o que ele errou, tanto faz. Só que eu errei, e eu assumi isso para o Brasil inteiro e para ele. E vou continuar sempre me justificando, porque o erro dele não justifica o meu. Ninguém sabe o que ele fez. Eu continuei errada, independente do que ele fez".

Nas redes sociais, Belo chegou a declarar torcida por Gracyanne no reality. "Sei que muitos têm falado sobre nossa relação, e quero deixar claro que sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo amor (...) Não houve traição, não houve desrespeito — apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumos distintos. O que eu vejo é uma pessoa forte e corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E eu sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são pra vida toda".