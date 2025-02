Gentili detona Bolsonaro por críticas à Ficha Limpa: 'Vai tomar no c*'

Vai tomar no seu cu, vai

Voce abraça minsitro pra livrar seu filho rachador da cadeia. https://t.co/ALdRVuJGgR -- Danilo Gentili (@DaniloGentili) February 7, 2025

Entenda

Bolsonaro, que votou a favor da criação da Ficha Limpa quando ela foi aprovada no Congresso, agora defende a extinção da lei. O ex-presidente, que está inelegível até 2023 por determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), defende um PLP (projeto de lei complementar) do deputado federal Bibo Nunes (PL-RS), que diminui o tempo em que um condenado, como é o caso dele, pode ficar sem disputar eleições.

Na atual legislação, o período de inelegibilidade para condenados é de oito anos. O projeto de Bibo, defendido por Bolsonaro, quer que esse período caia para dois anos. Caso o PLP seja aprovado, o ex-presidente pode ficar apto a concorrer novamente em 2026.

Bolsonaro mudou discurso e agora diz que Ficha Limpa "persegue políticos de direita". No entanto, ao contrário do que disse o ex-presidente, a lei já foi aplicada para políticos de todos os espectros, inclusive nomes proeminentes da esquerda, a exemplo de José Dirceu, entre outros.

Jair Bolsonaro sofreu duas condenações no TSE e está inelegível até 2030. O ex-presidente foi condenado por disseminar fake news sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro em uma reunião com embaixadores, e por uso indevido da comemoração do 7 de Setembro, em 2022.