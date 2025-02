Gêmeos detonam Aline no BBB e sugerem indicar ao Paredão

O clima esquentou na casa do BBB 25 após João Gabriel, líder da semana, colocar Aline "Na Mira do Líder." A sister demonstrou surpresa e se mostrou intrigada com a indicação, o que desencadeou reações explosivas dos gêmeos João Gabriel e João Pedro.

O que houve

Em uma conversa tensa na casa, João Gabriel não economizou nas críticas à postura de Aline. "Quero que se lasque! Eu falei pro Vinicius: 'Se ela continuar se remoendo e latindo pelos cantos, eu vou colocar ela [no Paredão]. Falei que não ia colocar, não, mas se ficar desse jeito, eu vou colocar sem dó'", frisou o gêmeo.