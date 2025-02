Ex-chiquitita Aretha Oliveira exibe barrigão da gravidez: 'Patinha'

Aretha Oliveira, 40, exibiu sua barriga de grávida em uma postagem na praia.

O que aconteceu

A intérprete de Pata, da versão brasileira de 1997 de "Chiquititas", fez uma postagem no Instagram falando sobre a gravidez. "O tempo é realmente sábio, e vai fazendo sua magia nos meses de gestação. E a Bahia é tão especial, que me permitiu me conectar ainda mais com minha menina. Parece que o tempo parou pra gente. A correria e loucura do dia a dia foram silenciadas , e pudemos nos sentir com mais intensidade. Ela se comunicando com suas piruetas e eu com meu coração feliz em ser seu lar", escreveu na legenda.

No vídeo, Aretha aparece de biquíni, acariciando a barriga de gravidez. "Nao sei como será o tempo nesta reta final, e apesar dos desconfortos que sei que serão cada vez maiores, espero poder seguir me apaixonando cada dia um pouco mais, como tem acontecido até aqui! Tudo no seu tempo, um tempo perfeito de Deus!", concluiu ela.