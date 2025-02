'DtMF': como música de Bad Bunny virou hino para refugiados de Gaza

'Debí Tirar Más Fotos', música de Bad Bunny lançada no último álbum do artista em janeiro, está sendo usada por pessoas do Líbano e de Gaza para compartilhar fotos e vídeos antes dos conflitos com Israel.

O que aconteceu

Bad Bunny fala que "deveria ter tirado mais fotos" no seu maior sucesso do último álbum. Artista dedicou todas as faixas ao seu local de origem, Porto Rico, ilha caribenha e território dos Estados Unidos.

Música repercute no Líbano e em Gaza. O som (em espanhol) é acompanhado por fotos e vídeos de cidades antes do início do último conflito com Israel, e compartilhado nas redes sociais junto de mensagens de esperança e reconstrução.