BBB: Diego revela intenção de puxar Gabriel em possível contragolpe

Na madrugada deste sábado (08) no BBB 25, Diego Hypolito conversou com Gracyanne Barbosa sobre sua estratégia para um possível Contragolpe, caso seja necessário.

O que houve

O ginasta revelou que, se for votado pela casa, não hesitará em puxar Gabriel para o Paredão. "Se eu for votado pela casa, eu puxo o Gabriel na hora! Me segura no Sincerão!", disse Diego, deixando claro que sua decisão está ligada a descontentamentos com o colega de confinamento.