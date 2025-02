Camilla rebate críticas e defende relação de Zezé di Camargo com filhos

Zezé di Camargo é pai Wanessa, 41, Camilla e Igor, 29, do casamento com Zilu Godói. Atualmente, ele é casado com Graciele Lacerda, e os dois tiveram a primeira filha da relação no final do ano passado.

Climão na família Camargo

Embora Zezé mantenha bom relacionamento com os filhos, o mesmo não pode ser dito da relação dos herdeiros dele com Graciele. Igor e sua esposa, Amabylle Eiroa, são desafetos de Lacerda e a briga já se tornou pública, com trocas de acusações e farpas nas redes sociais de ambos os lados.

Antes da briga com Igor, Graciele era desafeto de Wanessa. As duas chegaram a protagonizar barraco em público, mas atualmente são amigas.