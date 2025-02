'Entro de cabeça': Marcos Mion vira competidor em quadro que dará R$ 20 mil

Após temporada de férias no Ceará, o Caldeirão com Mion estreia o Super Dupla, game inédito no qual Marcos Mion também entra no jogo, neste sábado (8).

Como vai ser

Na estreia, Mion forma dupla com um anônimo e enfrenta outra dupla, formada por José Loreto e seu convidado. O game mistura provas de memória, estratégia e equilíbrio em busca de um prêmio de R$ 20 mil. O jogo terá três etapas com pontuações distintas.