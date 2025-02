BBB 25: Vitória Strada acerta dinâmica: 'Anjo autoimune'

Vitória Strada, Mateus, Camilla, Thamiris e Gracyanne Barbosa conversam sobre a formação do próximo Paredão do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Inicialmente, a atriz cogitou que o Líder João Gabriel tenha direito a indicar duas pessoas. "Se (o Anjo) for autoimune, vai eu e a Aline (para o Paredão)", especulou.