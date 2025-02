BBB 25: Eva é o quarto monstro da temporada

Mateus, 28, venceu a quarta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e colocou Eva, 31, no Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Até a formação do Paredão no domingo (9), a fisioterapeuta terá que se manter fantasiada de cadeado. Sempre que tocar a música do monstro, ela deverá ir até a caixa, que terá uma porta trancada com um cadeado de verdade, entrar dentro dela e só sair quando encontrar a chave correta para abri-lo. Além disso, perde também 300 estalecas.