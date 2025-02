BBB 25: Quarta Prova do Anjo é de agilidade e habilidade; acompanhe

A quarta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) teve início na tarde de sábado (8). O vencedor ganha R$ 10 mil, fica imune e não pode ser votado no quarto Paredão — que será formado na noite de domingo (9).

Como foi a prova

Um sorteio definiu quem participou da dinâmica, que é de agilidade e habilidade. A ordem de participação foi a seguinte: Guilherme, Vinícius, Vilma, Daniele, Thamiris, Mateus, Diego, Aline, Camilla e Eva.