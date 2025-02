BBB 25: Joselma acusa João Gabriel de ser paquerador: 'Peste! Elogia todas'

Delma, então, entregou que a irmã de Camilla, 34, não é a única que João Gabriel tem elogiado ultimamente. "Começou a atacar outra. Peste! Ele ataca tudinho as meninas", revelou a sogra de Guilherme, 27.

Sem graça, o irmão de João Pedro, 22, saiu pela tangente da situação. "Eu acho ela [Thamiris] gata, mas vamos parar de falar que ela fica com vergonha".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne