BBB 25: João Gabriel revela plano B caso Mateus seja anjo autoimune

João Gabriel acredita que o arquiteto deve imunizar a amiga e ex-parceira de jogo, Vitória Strada, 28. "Se o Mateus não for autoimune, vai dar imunidade para Vitória, né?", concluiu o rapaz no diálogo com o ator.

No caso, porém, de Mateus ser anjo autoimune (como de fato será), o irmão de João Pedro, 22, quer emparedar a atriz. "Aí eu vou na Vitória", confirmou ele para Diogo.

