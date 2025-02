Diego opina sobre Eva e Renata no BBB 25: 'Não sinto verdade'

Gracyanne relembrou o período no Quarto Secreto e concordou com o amigo: "Eu vi bastante coisa relacionada a isso. Elas jogam muito. Conversam entre as duas, combinam, vão atrás das pessoas."

Elas fizeram isso comigo três vezes... Mas eu estou fazendo o jogo delas. Não quero mais ser voto delas, parei de ser o voto delas. Diego Hypolito

O ex-atleta ainda disse sentir que as amigas estão nervosas desde a volta da musa fitness para a casa: "Pode ter certeza. Elas estão chocadas que você escutou o que falavam... Já tiveram um banho de água fria depois daquele almoço."

