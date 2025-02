Diego compara sisters com personagens de 'As Branquelas': 'Irmãs Tiffany'

Na manhã de sábado (8), Diego Hypolito voltou a criticar Eva e Renata no BBB 25 (Globo). Desta vez, o ex-atleta comparou as bailarinas com personagens do filme "As Branquelas" (2004).

O que aconteceu

Em um papo no Quarto Nordeste, Diego afirmou que se sentiu incomodado quando Guilherme dormiu no chão enquanto Eva e Renata ficaram em camas: "Não está certo em um programa que tem 25 dias de existência um cara dormir 10 dias no chão."