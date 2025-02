Delma aconselha Aline no BBB 25: 'Separa o jogo das emoções'

Em conversa com Aline no BBB 25 (Globo), Delma aconselhou a policial a não misturar jogo com romance.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com Aline, sem mencionar o relacionamento com Diogo Almeida, Delma comentou que a colega de confinamento está mudando de comportamento: "Não quero que a Aline que eu conheci apague o brilho dela. Estou notando você. Não quero me meter na sua vida..."