BBB 25: Delma brinca sobre bumbum de Gracyanne em Prova do Anjo: Ia passar

Joselma, 54, reagiu com bom humor ao fato de Gracyanne Barbosa, 41, ter sido vetada de participar da quarta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A dona de casa brincou que o traseiro avantajado da musa fitness certamente a prejudicaria na disputa. "Gra, Deus sabe o que faz. Porque essa sua bunda ia passar pelo laser todinha", disparou a sogra de Guilherme, arrancando risos dos colegas de confinamento.