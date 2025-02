Diego desabafa com Gracyanne no BBB 25: 'Julgados por sermos famosos'

Em conversa com Gracyanne na última festa do BBB 25 (Globo), Diego desabafou sobre um incômodo que sentiu no confinamento: para ele, os participantes do Camarote foram julgados pelos Pipocas por serem famosos.

O que aconteceu

No papo, Diego afirmou: "Achei que a gente foi muito julgado, até por pessoas que estão próximas da gente, por sermos famosos."