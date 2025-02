'Me sinto respeitada', diz Aline sobre romance com Diogo no BBB 25

Em conversa com Maike na área externa do BBB 25 (Globo), Aline falou sobre a relação com Diogo Almeida no confinamento.

O que aconteceu

No papo, Aline elogiou a forma como Diogo trata a mãe, Vilma. Segundo a sister, isso mostra que o ator é um homem que tem respeito.