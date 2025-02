Ator pede que privacidade seja respeitada após morte de mãe e padrasto

Callum Kerr, ator de One Piece e Virgin River, falou pela primeira vez após a morte da mãe e do padrasto, Dawn Searle e Andrew Searle. Os corpos foram encontrados na semana passada na França, onde viviam.

O que aconteceu

Corpos do casal foram encontrados com indícios de violência. Quem encontrou foi um passeador de cães. Dawn estava do lado de fora de casa, com ferimentos na cabeça e próxima a joias. Andrew estava dentro.

Andrew trabalhou por décadas contra fraudes econômicas e crime organizado. A polícia cogita que a máfia ou algum grupo criminoso esteja envolvida nos homicídios. Antes, a teoria era de um assalto fracassado.