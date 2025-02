Cecília Dassi diz que pensou em mudar de nome para nova profissão

Cecília Dassi, 35, pensou em mudar de nome após abandonar a carreira de atriz.

O que aconteceu

A atriz ficou conhecida nos anos 1990 quando viveu a menina Sandrinha na novela "Por Amor" (Globo). Recentemente, ela apareceu em uma foto ao lado de Marcelo Serrado e Gabriela Duarte, seus ex-colegas de elenco

Cecília abandonou a carreira de atriz em 2012. Seu último trabalho foi na filme "Gonzaga: de Pai pra Filho". "Não teve um 'estalo' que me fez decidir. Foi um processo gradual. Fui percebendo que, mesmo gostando do teatro e do cinema, não era algo que eu queria para a vida inteira. Não era um mundo no qual me via para sempre", contou a ex-atriz em entrevista ao Gshow.