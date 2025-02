Aline e Vinicius discutem após decisão de João Gabriel: 'Comigo não'

Aline explicou que estava desabafando e questionou o porque do amigo estar tomando as dores de João Gabriel. "Não estou, eu estou tentando te aconselhar. Problema, grite com você, grite com todo mundo, mas comigo não. Não quero que você fique gritando comigo. Você gosta quando eu falo gritando com você?", questiona Vinicius..

Aline respondeu o amigo dizendo que tem o mesmo tratamento com Diogo. "Não tô entendendo. Eu tava gritando com todo mundo aqui, até com Diogo ali" Vinicius rebateu. "Diogo é Diogo, eu sou eu".