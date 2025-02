Volta por Cima hoje (7): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (7) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Jão e Silvia conversam entrosados. Madalena apoia Joyce. Chico conta para Moreira sobre seu primeiro trabalho como capanga dos Castilho. Violeta afirma que fará uma festa para o bebê que Cacá está esperando, caso confirme que é seu neto. Osmar questiona Jô sobre Marco e Violeta. Cida ouve Beth falando com Vanilda sobre Sidney. Edson chega para participar da convenção e surpreende Jão. Gerson conversa com Marco sobre Roxelle. Cida fica mexida com os comentários de Jayme sobre Sidney. Sebastian provoca Joyce. Gerson compra um anel para tentar conquistar Roxelle. Edson se esforça para apoiar Rosana ao ouvi-la falar sobre sua volta ao Carnaval. Madalena pede para alugar a mansão dos Góis de Macêdo para um grande evento.