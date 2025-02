'Honesto comigo mesmo': documentário de RM, do BTS, volta ao cinema

O disco "Right Place, Wrong Person" figurou nas listas de melhores do ano de diversos sites especializados em música. Em 80 minutos é possível acompanhar as ideias de Namjoon, mostrando ele mais aberto, vulnerável e em outra fase da carreira, agora estabelecida com o sucesso gigantesco de BTS.

O documentário foi gravado pouco tempo antes do artista se alistar —processo obrigatório aos homens nascidos na Coreia— e, na obra, ele fala sobre as incertezas, angústias e como ele se sentiu deslocado e confuso com tudo o que estava ocorrendo.

Sobre o disco que inspirou o documentário:

"Right Place, Wrong Person" (RPWP) não é, necessariamente, um disco de K-pop, muito pelo contrário, ele é indie, experimental, alternativo, furioso. Ele estava em primeiro lugar na lista Splash de melhores discos de K-pop de 2024.

O disco é uma obra do líder do BTS, que experimenta sons, letras e brinca no audiovisual. "Tentei ver até que ponto poderia ser verdadeiramente honesto comigo mesmo sendo RM, ou sendo Kim Namjoon".