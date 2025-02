Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 8 a 22/2

Belisa, Gigi e Joyce se surpreendem com a proposta de Madalena. Jão reclama de Cacá para Neuza. Sebastian faz suspense para dar a resposta sobre a proposta de Madalena. Edson fala para Jayme que esquecerá a história sobre a sabotagem. Belisa passa mal ao saber que Gigi foi à casa de Gerson. Violeta cobra da médica o resultado do exame de DNA do filho que Cacá espera. Jão pede que Cacá deixe sua casa. Roxelle pede para conversar com Gerson sobre Yuki. Belisa exige que Gigi vá embora com ela.

Segunda-feira, 10 de fevereiro

Belisa pede para conversar a sós com Gigi. Roxelle exige que Gerson pare de perseguir Yuki. Madalena não deixa Osmar entrar em sua casa. Jão discute com Cacá. Joyce fala com Gigi sobre Belisa. Marco faz uma descoberta sobre seu passado, e fica chocado. Cacá tenta manipular Neuza. Jão decide sair de casa. Osmar se irrita ao saber que terá que assinar um contrato de casamento com Violeta. Marco pensa em tomar o lugar de Gerson. Gigi tira satisfações com Silvia. Matias leva Madalena para ver o seu trabalho. Sai o resultado do exame de DNA de Edson e Jão. Belisa procura Gigi.

Terça-feira, 11 de fevereiro

Belisa se explica para Gigi. Edson decide colocar seu nome nos documentos de Jão. Madalena e Matias conversam entrosados. Silvia acolhe Gigi. Jayme fala novamente de Sidney para Cida. Lucas sofre um acidente, e Sidney o leva para o hospital. Neuza tenta tranquilizar Gigi. Madalena avisa a Cida sobre Lucas. Marco enfrenta Gerson. Cida encontra Sidney no hospital com Lucas. Gigi decide sair de casa. Violeta se surpreende com a história sobre os Barros. Osmar ameaça abandonar Violeta. Belisa se desespera ao saber que Gigi não foi para a casa de Silvia. Gigi chega à casa de Gerson.

Quarta-feira, 12 de fevereiro