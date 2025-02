Repórter esportivo morre nos Estados Unidos durante cobertura do Super Bowl

Adan Manzano, 27, morreu na última quarta-feira (5) em Nova Orleans, enquanto participava da cobertura do Super Bowl pela Telemundo Kansas City, emissora para a qual trabalhava.

O que aconteceu

A causa da morte do jornalista mexicano não foi confirmada. Em nota oficial, a emissora afirmou estar "cooperando com as autoridades policiais enquanto investigam este trágico evento".

A Telemundo Kansas City lamentou a perda do funcionário por meio das redes sociais. "Adan era um verdadeiro profissional e uma estrela em ascensão, que exemplificava a excelência em seu trabalho. Sentiremos muita falta de Adan, de sua paixão pelo esporte e das contribuições que ele fez à comunidade local. Nossos pensamentos e sinceras condolências vão para sua família e entes queridos durante este momento difícil", declarou o canal, em seu perfil oficial no Instagram.