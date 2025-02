Repleta de informações? Saiba o que Gracyanne revelou após o Quarto Secreto

Ao conversar com Aline sobre o relacionamento da baiana com Diogo, Gracyanne aconselhou a sister de que ela merecia alguém melhor. A influenciadora ainda ressaltou que o ator sabe falar muito bem, mas que não tem justificativa para o que fez com a ex-policial militar.

BBB 25: Gracyanne e Diogo discutiram horas após ela voltar do Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne Barbosa ainda revelou que achou o programa muito parado ao assistir as câmeras. "É como se nada tivesse acontecido. Parece que a gente trabalha em uma empresa e precisamos, todos, estarmos bem. [...] Aqui não precisa fingir que está tudo bem".

A musa fitness ainda conseguiu observar que Gabriel é muito diferente do que ela imaginava, além de que os gêmeos já estão fechados com um grupo. "Eu amo os Joãos, eles são incríveis, adoro, mas eles estão com o time fechado dos homens. Se a gente não abrir o olho".

Depois de acompanhar o after do Show de Quarta pelo Quarto Secreto, Gracy rasgou elogios para João Pedro e João Gabriel. "Vocês são dois meninos novos, porque são homens pra c@ralh*. Vi vocês chamando atenção do Diogo. Ninguém mais teve coragem. Vocês são f*das pra c@ralh*! Isso, com certeza, deixou vocês. Vocês são de verdade".

