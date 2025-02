BBB 25: o recado de Diego para Gracyanne que virou uma ameaça ao reality

BBB 25: Gracyanne e Diogo discutiram horas após ela voltar do Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne já conhecia os irmãos Hypólito aqui de fora. Apesar de tratá-los bem, já fez alguns comentários pouco alvissareiros sobre eles pelas costas. Nada demais, mas os fãs da dupla consideram que ela foi um pouco falsa. Acontece.

A grande trama da musa fitness atualmente é a defesa de Aline contra Diogo por conta do contragolpe em consenso que ocorreu na já distante formação de paredão do último domingo. Aline não está mais tão preocupada assim, mas Gracyanne continua usando essa plataforma de conteúdo no intuito de obter ganhos com o público.

Preocupado com quem acredita ser sua amiga, Diego deu uma dica valiosa nessa sexta-feira. Falou que é uma roubada comprar a briga dos outros no BBB, e que seria mais proveitoso usar essa energia para criar seus próprios conflitos -desta maneira, teria menos espaço para imprevistos.

É um conselho maravilhoso, e faz todo o sentido do mundo. Quem dera eu tivesse um amigo como Diego Hypólito, teria poupado muitos problemas ao longo dessa árdua trajetória.

Mas isso não me impede de ficar preocupado: a súbita sensatez do medalhista olímpico pode trazer de volta o BBB 25 para o marasmo! O único fiapo de desinteligência que está comovendo o país vai chegar ao fim por conta disso? Seria a destruição da TV brasileira como conhecemos até aqui.