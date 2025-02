MPF processa Universal por assédio contra escritor e pede multa de R$ 5 mi

Em seu post, Cuenca fez referência a uma célebre frase do sacerdote francês Jean Meslier (1664-1729). Na época em que era vivo, o francês disse que "o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre".

Universal organizou uma apresentação, por intermédio de mais de 100 pastores, em ações idênticas contra Cueca, afirma o MPF. O órgão afirma que houve um "exercício abusivo do direito de petição e do acesso à justiça, além de violar as liberdades de expressão e de imprensa, por meio da adoção de estratégia para silenciar o emissor da mensagem e o próprio ofício jornalístico".

MPF também pede o reconhecimento da responsabilidade civil da Universal. "Os elementos instrutórios colhidos no inquérito civil comprovam a responsabilidade da Igreja Universal do Reino de Deus pela orquestração no ajuizamento das demandas", esclarecem os procuradores".

Universal nega que tenha organizado a representação feita por seus pastores contra o jornalista. A instituição alega que as ações foram propostas de forma individual por cada pastor.

Cuenca repercute ação do MPF. Em postagem no Instagram, ele disse que agora são os pastores da Universal "que precisam se defender".

No total, Cuenca foi alvo de 144 ações impetradas pelos pastores da igreja. Desse total, ele venceu 143 e resta apenas uma que ainda não foi julgada. "Agora o MPF reconhece o assédio judicial e busca indenização numa ação de dano coletivo", escreveu.