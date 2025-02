Monark tem contas liberadas pelo STF; relembre a história

Monark já havia falado diversas ofensas contra Alexandre. Na decisão, o ministro também justificou que o influenciador estava divulgando notícias falsas sobre os órgãos do governo.

Ele também já havia sido relacionado ao nazismo. Monark afirmou que defendia a criação de partido nazista no Brasil durante uma entrevista no Flow Podcast, em fevereiro de 2022. Ele chegou a se desculpar depois do conteúdo viralizar.

Monark era um dos apresentadores do podcast. Com a repercussão de sua fala sobre nazismo, diversos patrocinadores cancelaram seus contratos, e ele foi afastado da empresa.