Mania de Você hoje (7): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (7) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Irmã Sônia pede a Luma para esquecê-la. Rodhes coloca uma escuta na bolsa da mãe de Filipa. Michele deixa claro a Daniel que não haverá mais nada entre eles. Fátima descobre que Leidi e Sirlei são um casal de trambiqueiros. Sirlei implora para Fátima não contar a Berta o que descobriu sobre ele. Berta procura Michele e fica sabendo que Ísis inventou a história sobre a paternidade de Tomás. Rodhes executa um plano para descobrir o paradeiro de Filipa. Luma avisa a Mércia que está perto de descobrir toda a verdade e diz que poderá poupá-la caso se alie a ela.