Luciana Gimenez celebra convite para Domingão: 'É a Globo se modernizando'

Gimenez destacou que as TVs abertas precisam se unir e que o público quer ver essa interação. "Eu acho maravilhoso, já estava no tempo, as pessoas querem ver os artistas em todos os lugares, tem que ser todo mundo junto e misturado pelo público, não dá para ficar só num lugarzinho".

Ela disse ser fã da Globo e destacou o alcance da emissora. "Estou feliz [com o convite], sempre amei a Globo, faz parte da nossa história. E é muito legal, tem uma audiência incrível. A gente quer falar com o público, a gente vive disso. Então é um prazer, eu tô assim empolgadíssima, já tô até com gastura".

A edição com as participações de Luciana Gimenez e Rodrigo Faro vai ao ar neste domingo (9).