Leão: Mania de Você é cheia de bobagens, mas Chay Suede valoriza cada cena

No ar em "Mania de Você" com o personagem Mavi, Chay Suede é um dos maiores destaques da trama. A sua performance na novela foi um dos assuntos do Splash Show desta sexta-feira (7).

Leão Lobo acredita que Chay "tirou leite de pedra" na trama, que não engrenou na programação da TV Globo e registra baixos índices de audiência. Completam o elenco nomes como Agatha Moreira, Gabz e Nicolas Prattes.