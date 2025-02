BBB: João Gabriel ganha apartamento de R$260 mil em sorteio no Apê do Líder

João Gabriel se destacou na noite desta quinta-feira (06) ao vencer a primeira Prova do Líder individual da temporada do BBB 25 (Globo). Além do tão disputado colar da liderança, o brother conquistou um apartamento avaliado em R$ 260 mil.

O que rolou

O prêmio faz parte de uma novidade desta edição do reality show. A dinâmica prevê que, a cada semana, até a 11ª liderança, um participante levará para casa um imóvel como bônus pela vitória na prova.