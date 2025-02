Jade Barbosa? Diego Hypólito fala de decepção com 'amiga da ginástica'

Diego: "Eu tive uma pessoa muito, muito importante da ginástica, que a gente abraçou a vida inteira, que, em todos os períodos da vida dela, ela teve a gente. Eu sempre achei que ela era minha amiga, amiga da nossa família, que a nossa família levou para junto [de si], que já passou natal com a gente... Foi uma pessoa que a gente levou muito para a nossa família, porque isso é nosso. E, num momento muito especial da vida dessa pessoa, eu e a minha irmã fomos excluídos".

Gracyanne: "Caramba!".

Diego: "Isso, por mais que seja de direito de cada pessoa, me deu um sentimento de tristeza...".

Gracyanne: "Você vê que não é tão importante para a pessoa como ela é para você, né?".

Diego: "Sim. E ela continua muito importante, para o resto da vida. Só que a dor que eu senti... A minha irmã chorou num nível, com o coração, de um jeito que eu nunca vou esquecer. E quando a minha irmã chorou do jeito que chorou, aquilo me pegou muito, porque eu lidei numa boa. Fiquei triste, não vou ser hipócrita, porque envolveu muitas pessoas próximas da gente, e eu fiquei: 'Caraca, então não gostou da gente nunca'. Eu fiquei muito triste. Porque brigas a gente tem com muitas pessoas. E, com essa pessoa, eu já tive brigas. Só que a gente briga com os nossos pais! Eu brigo com a Dani, com o Edson... Família briga. Melhores amigos brigam. E a briga não diminui o sentimento que você tem".

Nas redes sociais, fãs especularam que Diego falava de Jade Barbosa. A ginasta se casou em setembro de 2024 em uma cerimônia intimista que contou com a presença de atletas como Flávia Saraiva, Ana Lu, Arthur Nory e Rebeca Andrade. Diego e Daniele, porém, não teriam sido convidados.