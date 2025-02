Hits, homenagens e risadas: como foi Shakira no Domingão?

Domingão com Huck: Shakira grava participação na atração de Luciano Huck Imagem: Globo/ Manoella Mello

Shakira ainda se divertiu com o humorista Rafael Portugal, que improvisou ao falar em espanhol. "Isso é espanhol ou portunhol?", disparou a colombiana, levando a plateia ao riso.

Turnê no Brasil

Shakira começa sua nova turnê mundial no Brasil. O primeiro show acontece no Rio de Janeiro, na terça-feira (11), no Estádio Nilton Santos - Engenhão. Na sequência, ela se dirige a São Paulo para cantar no Allianz Parque na quinta-feira (13).

E por que Shakira escolheu o Brasil para começar a turnê? "É o melhor público do mundo. Me receberam no aeroporto. Amo o Brasil. País que abriu as portas para minha música há tantos anos. E ainda continua comigo, me acompanhando, me entendendo."