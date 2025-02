Gracyanne lembra treta com Diogo e diz nunca ter vivido violência doméstica

Daniele então lembrou da discussão que Gracyanne teve com o brother na tarde do dia anterior. A musa fitness perdeu a paciência com Diogo e bateu boca com o brother, dizendo que ele havia sido "um merd* como homem" com Aline.

Gracyanne disse que a forma como Diogo "veio para cima" dela despertou gatilhos em Camilla e Thamiris, uma vez que a mãe das sister já sofreu violência doméstica. Ela ainda pontuou que nunca foi alvo de agressões em casa.

