Gracyanne Barbosa enaltece gêmeos por enfrentarem Diogo no BBB 25

Na noite desta quinta-feira (06), Gracyanne Barbosa surpreendeu ao rasgar elogios aos gêmeos João Pedro e João Gabriel durante uma conversa na casa do BBB 25. A musa fitness destacou a postura corajosa dos brothers ao chamarem a atenção de Diogo sobre seu comportamento em relação a Aline.

O que houve

Gracyanne ficou impressionada com a atitude dos irmãos e expressou seu reconhecimento. "Vocês são dois meninos novos, porque são homens pra caralho. Vi vocês chamando atenção do Diogo. Ninguém mais teve coragem. Vocês são fodas pra caralho! Isso, com certeza, deixou vocês. Vocês são de verdade.", frisou.