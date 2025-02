Garota do Momento hoje (7): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (7) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Ronaldo bebe o chá adulterado por Bia. Nelson se esconde de Alfredo e Anita. Ronaldo impede que as competidoras bebam o chá. Beatriz e Flora/Isabel seguem para a próxima etapa do concurso. Guto conhece Érico. Alfredo e Teresa anunciam sua separação para Eugênia e Jacira. Maristela ordena que Flora se afaste de sua família. Zélia e Basílio ficam juntos. Clarice disfarça para a família sobre não estar tomando os remédios de Dr. Pimenta. Raimundo se encanta com o sucesso de Lígia. Nelson extorque Alfredo para assinar o desquite de Anita. Bia se prepara para sabotar o concurso mais uma vez.