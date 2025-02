'Fui escroto': o que Eduardo Costa falou sobre Fernanda que rendeu processo

Posteriormente, Costa se desculpou publicamente com a apresentadora, e admitiu ter sido um "babaca" pelas ofensas proferidas. "Me arrependo profundamente. Acho que eu fui um babaca naquele momento ali. Poderia ter me posicionado de outra forma, de forma mais leve. Acho que temos que respeitar a posição de cada um e acho que fui desrespeitoso com a Fernanda Lima. Respeito demais as posições dela. Respeito as posições contrárias daquilo que eu penso. Eu é que não fui democrático naquele momento", disse ele na época".

Eu quero ter essa coragem de vir aqui pedir desculpa para Fernanda Lima, para a família da Fernanda Lima, para os filhos, para o marido e para os fãs. Eu, inclusive, sou um fã da Fernanda Lima [...]. Me arrependo profundamente. Eduardo Costa no programa Conversa com Bial

Pedido de prisão do MP

Eduardo Costa foi condenado a pena de oito meses de detenção. Posteriormente, a sentença foi convertida para prestação de serviços comunitários, mas o famoso não cumpriu a determinação.

MPRJ solicitou ao Tribunal de Justiça do Rio que substitua a pena restritiva de direitos imposta a Costa por pena privativa de liberdade. Caso a Justiça estadual acolha o pedido do Ministério Público fluminense, o sertanejo pode ser preso.

Pedido da promotoria foi porque Costa descumpriu a sentença anterior que lhe havia sido aplicada. Conforme o TJRJ, duas cartas precatórias foram encaminhadas para os juízos das comarcas de Indianápolis (SP) e de Belo Horizonte, onde o sertanejo tem residências, mas ele não retornou.