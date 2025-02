Fora da casa, Giovanna faz promessa por Gracyanne: 'Botar fogo'

Adorei a entrada da Gra na casa... Tô aqui ansiosa, esperando para ela botar fogo naquele negócio e vamo que vamo. Muitas expectativas, tenho certeza que ela vai representar Giovanna

Na legenda do vídeo, ela se mostrou ansiosa pelas movimentações de Gracy na casa. "Já esperando ela tacar fogo".

A sister deixou a casa no terceiro paredão do BBB 25 com 52,61% dos votos do público, contra Gracyanne, Daniele e Diego Hypolito.

